I ricordi in un album. Ex compagni del liceo a 30 anni dalla maturità

La classe 5 A del liceo scientifico di Palazzolo sull’Oglio, riunitasi recentemente, ha celebrato oltre trent’anni dalla maturità e i 50 anni degli ex studenti. Durante l’occasione, è stato presentato e consegnato un diario fotografico, curato da Marco Bonari, ex studente palazzolese, dedicato ai tempi liceali. Questa iniziativa costituisce la seconda del 2023 organizzata dal gruppo di ex alunni per festeggiare i loro 50 anni, dopo la rievocazione di una gita di classe sul lago di Garda svoltasi in un fine settimana di maggio. “L’album dei ricordi liceali“ è una pubblicazione di circa cinquanta pagine, circa 120 immagini a colori e alcuni documenti, tra cui le firme raccolte sull’ultimo giorno di scuola nel giugno 1992, vengono rivissuti i ricordi di quella "straordinaria avventura della 5 A dello Scientifico Galileo Galilei di Palazzolo sull’Oglio". Questo viaggio nel passato si propone di sigillare un’amicizia e un legame profondo e duraturo nei decenni. Tra le gite quella in Grecia (marzo 1992), Napoli e dintorni (Capri, costiera sorrentina, Caserta) nel ‘91, Umbria e Toscana sull’asse Perugia-Siena nell’aprile 1990, e le uscite didattiche a Torino e nel Bellunese. Mi.Pr.