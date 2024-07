I playoff non bastano più. La voglia del Lumezzane

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane continua a lavorare per preparare la nuova sfida alla serie C. Dopo avere raggiunto i play off nella stagione del ritorno tra i professionisti, la squadra guidata dal presidente Andrea Caracciolo guarda avanti con il chiaro intento di alzare l’asticella delle ambizioni. In questo senso, mentre sul campo i giocatori rossoblù, in attesa di salire a Temù per il ritiro in quota (dal 31 luglio al 10 agosto), stanno seguendo a buon ritmo a Castenedolo il programma sempre più intenso proposto da mister Franzini e dal suo staff, la società valgobbina è sempre attiva sul mercato e porta avanti il suo "disegno" per rinforzare in modo adeguato l’organico rossoblù. Un gruppo del quale da ieri fa parte ufficialmente anche Samuele D’Agostino, centrocampista del 2004, cresciuto nelle giovanili del Torino, nell’ultima stagione ha militato nella Primavera dell’Hellas Verona. Il giocatore nato a Bra, che sarà legato al Lumezzane fino al 30 giugno 2027, ha iniziato con entusiasmo la sua nuova avventura: "Sono molto felice di indossare questa maglia, Lumezzane rappresenta il luogo ideale per la mia prima esperienza nei professionisti. Ho la fortuna di potermi allenare con Taugourdeau, che nel mio ruolo naturale è un maestro. Il primo impatto con Lumezzane è stato fortissimo, si percepisce l’ambizione e la mentalità vincente di questa società, il tutto applicato nel lavoro quotidiano. Questo senso di "fame, che si respira nello spogliatoio, mi ha colpito molto".

Sulla possibilità del nuovo venuto di dare un valido apporto alle fortune stagionali della compagine valgobbina punta con convinzione il direttore sportivo Simone Pesce: "D’Agostino è un calciatore giovane con sicuro potenziale. Per noi rappresenta un investimento per il futuro. Per questo abbiamo deciso di sfruttare l’occasione di mercato che si è creata. Si tratta di un centrocampista che nasce regista, ma può agire anche come mezzala. Da noi può trovare il giusto ambiente per crescere ancora". Luca Marinoni