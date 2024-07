I grossi massi minacciosi. Partiti i lavori alla Forca

Un intervento atteso da diversi anni, che consentirà di mettere in sicurezza un versante i cui massi, con dimensioni anche di 9 metri cubi, costituivano un pericolo per il centro abitato, per le abitazioni sottostanti, la chiesa e la sala civica. Sono iniziati ad Aviatico i lavori sul fronte roccioso della località Forca. L’opera di consolidamento del versante passerà dal disboscamento e dalla posa di reti paramassi, che garantiranno la sicurezza delle case. "Gli interventi di messa in sicurezza – spiega il sindaco Mattia Carrara – vengono realizzati grazie ai fondi ottenuti da Regione Lombardia". Saranno numerose le piante che verranno tagliate per pulire la zona. Sono previsti circa tremila quintali di legna, attualmente in fase di taglio, e questo consentirà la posa delle reti paramassi. I lavori si protranno per tutta l’estate.

"La durata – sottolinea il primo cittadino – è prevista tra i due e i tre mesi. Per la posa della maggior parte delle reti paramassi sarà necessario l’uso dell’elicottero". L’amministrazione comunale può portare a termine l’intervento senza spese a carico. "La progettazione – fa sapere Carrara – era stata finanziata con fondi statali, 65mila euro, mentre gli 800mila euro dei lavori sono stati completamente coperti da un contributo regionale". Dal 5 luglio è chiusa la strada della località Forca, per consentire di effettuare i lavori in condizioni di sicurezza.

La strada agrosilvopastorale solitamente è percorribile da tutti a piedi. Molte persone la utilizzano per raggiungere la Val Vertova in questo periodo. Nel periodo di svolgimento dei lavori, però, la strada sarà off limits. L’intervento, come detto, era atteso da diverso tempo. Rivela il primo cittadino di Aviatico: "C’è un fenomeno geologico di lungo periodo, che ha portato al rischio di caduta massi sull’abitato. Con questo intervento il rischio sarà scongiurato". Il maxi investimento permetterà la risoluzione del principale problema del dissesto riscontrato ad Aviatico, ma l’amministrazione comunale guarda anche oltre: negli anni successivi è previsto un piano di manutenzione delle opere di difesa che stanno per essere installate.