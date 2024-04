I grandi campioni raccontano lo sport a bimbi e ragazzi

Sara Simeoni, Jury Chechi, Andrea Lucchetta, Costantino Rocca, Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, Roberto Donadoni, Cesare Prandelli e Filippo Tortu (nella foto). Sono alcuni degli sportivi che prenderanno parte alla prima edizione di Time Out Sport Festival promosso da HServizi spa (società partecipata al 100% da 33 Comuni e dalla Provincia di Bergamo) e da Unica Sport Ssd, in programma da domani al 5 maggio a Bergamo, nell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino. I campioni dello sport che hanno aderito alla manifestazione, il cui slogan è “Lo sport è uguale per tutti“, incontreranno il pubblico per raccontare successi e sconfitte, sacrifici e motivazioni per raggiungere grandi traguardi. . Fra gli eventi in calendario, spicca il convegno sul tema “L’importante è partecipare Controstoria delle Olimpiadi“ che vedrà la partecipazione di stefano Bastianon (dell’Università di Bergamo), Corrado del Bo’ (UniBg), Francesca Pulitanò. Insieme a loro il giornalista Franco Cattaneo e Marco Donadoni, presidente HServizi. Altro confronto si avrà fra Damiano Tommasi, ex calciatore e dirigente sportivo, nonchè sindaco di Verona e Michela Matteoli, direttrice dell’istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Nel cartellone di Time Out Sport Festival rientrano le Olimpiadi dell’isola Bergamasca che si terranno il 4 maggio e vedranno la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi delle scuole dell’isola Bergamasca. Michele Andreucci