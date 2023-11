I fendenti in casa dopo aver bevuto

"Quando l’ho vista che parlava al telefono con il suo nuovo uomo sono sbottato. Lei ha afferrato un coltello, io le ho preso la mano e il coltello le è finito al petto. Ma non volevo colpirla, ero innamorato. Eravamo entrambi ubriachi", aveva dichiarato l’imputato Berisha al processo in Corte d’Assise. Prima dell’omicidio si erano rivisti in un locale.