I dubbi di Vigevano: da coach Pansa al nuovo roster tanto può cambiare

La Elachem Vigevano si prepara ad affrontare il futuro. Ma prima di farlo deve sciogliere il nodo legato al nome dell’allenatore. In questi giorni coach Lorenzo Pansa sta infatti valutando se entrare nel secondo anno previsto dal contratto 1+1 sottoscritto la scorsa estate oppure aprire una nuova pagina della sua carriera. Una scelta che, da quanto trapela, non sarà legata alla professione ma a questioni personali. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni e faranno il punto sulla situazione. Se a continuare sarà il tecnico di Casale Monferrato (Alessandria) alcune strategie di mercato sono già delineate; diverso sarà in caso di avvicendamento. Al momento della squadra che ha colto una clamorosa salvezza che l’ha condotta addirittura al playoff ad avere materialmente rinnovato il contratto sono stati Michele Peroni e Kristofers Strautmanis, mentre si sta parlando con Filippo Rossi, da sei anni a Vigevano e Giacomo Leardini per prolungare la permanenza in gialloblù. Certo l’addio alla coppia di stranieri, Ike Smith e Tyler Wideman. Da definire invece le posizioni di Leonardo Battistini e Gianmarco Bertetti, entrambi reduci da una buona stagione e che hanno mercato in categoria.

Umberto Zanichelli