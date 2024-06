Hurricane o Leonessa per uno scudetto storico

Baseball per ciechi e inclusione sportiva: un binomio sempre più indissolubile. Per le società lombarde protagoniste di questa disciplina l’integrazione delle persone con disabilità visiva nel mondo del baseball è da sempre il primo obiettivo rispetto al raggiungimento dei risultati sportivi. Tuttavia, dopo quattro stagioni, il titolo di campione d’Italia tornerà in Lombardia. Domani pomeriggio, ore 15 al campo Gurian di Malnate, Hurricane Varese e Leonessa Brescia si giocheranno la finale Scudetto. Un ultimo atto tra le due squadre che fin dall’inizio della stagione sono state le principali protagoniste del torneo. Gli Hurricane - vincitori di tre Scudetti tra 2016 e 2018 e finalisti lo scorso anno - hanno dominato il girone unico con dieci successi in altrettante sfide e in semifinale hanno conquistato il derby lombardo contro i Lampi Milano, altra realtà storica del baseball per ciechi. La Leonessa invece, dopo aver chiuso al terzo posto la Regular Season, ha compiuto una vera e propria impresa in semifinale eliminando la Fortitudo Bologna. La corazzata emiliana aveva infatti conquistato gli ultimi tre Scudetti e non perdeva nelle fasi finali del campionato dal 2020. Domani Varese, che giocherà in casa, partirà favorita ma al di là del risultato sarà una giornata all’insegna dell’inclusione e del divertimento.

Il baseball per ciechi, pur affrontando sfide organizzative e limitazioni economiche, è un campo dove varie realtà promuovono energicamente lo sport misto. Coinvolge uomini e donne di tutte le età, sia con disabilità che normodotati, utilizzando il gioco come strumento per accettare e superare sfide personali.

Alessandro Stella