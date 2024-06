Huijsen per “Koop“. La Juve tenta la Dea

Potrebbe parlare solo in olandese la trattativa che la Juventus vuole avviare con l’Atalanta per avere Teun Koopmeiners, 15 gol nella scorsa stagione, inserendo come contropartita tecnica il 19enne difensore olandese, ma di passaporto spagnolo, Dean Huijsen, richiesto da diversi top club di Premier League.

Il corazziere classe 2005 è rientrato in bianconero dopo un semestre in prestito alla Roma in cui ha fatto bene e avrebbe le caratteristiche giuste per tamponare fino a febbraio-marzo l’assenza dell’infortunato Giorgio Scalvini.

La dirigenza nerazzurra valuta RoboKoop intorno ai 60 milioni e non farà sconti L’inserimento di Huijsen, centrale difensivo di prospettiva, potrebbe abbassare il prezzo del numero 7 di 15 milioni ma in ogni caso ne servirebbero altri 45, una cifra che al momento sembra lontana per il club bianconero. Fab.Car.