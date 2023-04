Bergamo, Hojlund parcheggia in sosta vietata: calciatore dell’Atalanta multato e lasciato a piedi

Bergamo, 13 aprile 2023 – Nel centro delle aree avversarie Rasmus Winter Hojlund è incontenibile per i difensori avversari, sia con la maglia dell’Atalanta che con quella della sua Danimarca, e da gennaio sta segnando a raffica: 7 gol in nerazzurro e 5 in nazionale in questo esplosivo 2023 per il 20enne talento di Copenaghen.

Nel cuore del centro storico di Bergamo invece il baby bomber scandinavo ha trovato a contenerlo due difensori decisamente più arcigni: due inflessibili vigili urbani che lo hanno multato per sosta vietata e hanno rimosso il suo Suv con il carro attrezzi.

Piccola disavventura frutto probabilmente della sua inesperienza da giovane guidatore e della sua ancora scarsa conoscenza delle aree di sosta cittadine. Il bomber danese del 2003 ha infatti parcheggiato in sosta vietata, va detto come molti altri automobilisti, negli stretti spazi di Largo Belotti, in piano centro a due passi dall’area pedonale del Sentierone.

Sosta veloce ma proibita: i due agenti della Municipale, che hanno sanzionato tutti i contravventori, non hanno fatto eccezione nemmeno per il cannoniere di Copenaghen, che peraltro si è prontamente scusato per l’infrazione e ha accettato la multa con un sorriso e senza protestare, dimostrando di aver immediatamente compreso l’errore. Il suo Suv però, come da regolamento, è stato rimosso con il carro attrezzi e il giocatore è rimasto appiedato, peraltro sotto la pioggia.