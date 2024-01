Hashish con la cioccolata solubile. Trucco scoperto. Pusher in fuga

La Polizia locale di Martinengo ha sequestrato circa sette chili di hascisc camuffati dalla scritta Nesquik. Scritta che non è passata inosservata agli occhi degli agenti che venerdì hanno trovato lo stupefacente su due auto. Erano da poco passate le 18 quando la pattuglia ha notato una Opel Corsa che transitava con una certa insistenza per le vie del centro. Alla richiesta dei documenti l’uomo alla guida, un quarantaseie marocchino, ha lasciato trasparire un certo nervosismo. A insospettire gli agenti è stato uno strano odore che proveniva dall’interno dell’auto. Hanno quindi pensato di chiedere il supporto dei colleghi dell’unità cinofila, quando il presunto pusher ha capito le loro intenzioni ha abbandonato il mezzo ed è scappato a piedi correndo verso la campagna. È riuscito a dileguarsi. Nel frattempo sul posto è arrivato il cane antidroga che ha fiutato un panetto da cento grammi di hascisc nascosto nello spazio dell’autoradio e altri due dello stesso peso sotto la leva del cambio. Gli accertamenti sono stati estesi a una seconda vettura, una Opel Astra, posteggiata in centro. E pure qui il cane ha trovato sei chili e 550 grammi nascosti in parte in una borsa lasciata nel vano motore, e poi nello schienale del sedile anteriore lato passeggero. L’anello di collegamento tra i due quantitativi di droga, oltre al marchio "Nesquik", è stato il medesimo proprietario delle due auto, un uomo sempre di nazionalità marocchina. F.D.