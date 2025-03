Harry Potter ad Alzano Lombardo: il più grande villaggio mai realizzato per la saga arriva l’8 e 9 marzo

Preparate bacchette e scope volanti. L’8 e 9 marzo, Spazio Fase ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, ospiterà un evento straordinario che trasporterà i visitatori nel magico mondo ispirato alla celebre saga di Harry Potter. Un'occasione unica per grandi e piccoli di immergersi in un'esperienza incantata, tra scenografie spettacolari, personaggi iconici e avventure indimenticabili. Qui i biglietti.

Un viaggio nella magia

Il cuore dell'evento sarà una strada magica ispirata a Diagon Alley, popolata da botteghe incantate e bancarelle che offriranno oggetti straordinari: bacchette magiche, giratempo, alambicchi e molto altro. Qui, i visitatori potranno vestire i panni di giovani maghi con le tuniche di Hogwarts o assumere il ruolo di oscure creature come Dissennatori e Mangiamorte, immergendosi completamente nell'atmosfera della saga.

Spettacoli e animazioni mozzafiato

Il Villaggio delle Meraviglie sarà animato da artisti itineranti che stupiranno il pubblico con magie, giocolerie e performance spettacolari. Alcuni dei personaggi più amati della saga prenderanno vita, come il gigante buono ispirato ad Hagrid con la sua capanna in legno e un'emozionante esibizione di falchi, gufi e civette, richiamando l'iconica Edvige. Inoltre, non mancheranno apparizioni di figure ispirate alla professoressa McGranitt, Severus Piton, Albus Silente e altri protagonisti dell'universo potteriano.

L'escape game: una sfida per veri maghi

Per gli amanti del mistero e delle sfide, il villaggio ospiterà una spettacolare escape game intitolata "Fuga dalla Prigione". Ogni ora, 80 partecipanti suddivisi in 10 tavoli dovranno collaborare per evadere dalla leggendaria prigione dei maghi ispirata ad Azkaban, mettendo alla prova il loro ingegno e la loro capacità di lavorare in squadra.

Scenografie da sogno

A rendere l'esperienza ancora più immersiva saranno le fedeli riproduzioni di ambienti iconici della saga: la prigione di Azkaban, il celebre Binario 9 ¾, l'Aula di Pozioni, la Sala Grande di Hogwarts, il negozio di bacchette di Olivander, la Gringott’s Bank e persino una postazione dedicata al Quidditch. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di condividere momenti magici sui social.