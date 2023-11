Ha ucciso connazionale: disposta perizia

Al gip, durante l’interrogatorio di convalida del fermo, aveva dichiarato di aver sentito "le voci", di avere le visioni, e di aver visto "il diavolo". Ora Petrit Gega, il 52enne albanese accusato dell’omicidio di Alfonso Kola, connazionale di 33 anni ucciso a coltellate lo scorso 31 maggio in pieno giorno di fronte al bar Papagal, in via Santa Maria, nella frazione di Calcinatello, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Lo ha deciso il gip nei giorni scorsi accogliendo la richiesta di incidente probatorio della difesa, rappresentata dagli avvocati Gianfranco Abate ed Elena Scotuzzi. Il perito ha preso 60 giorni per stendere le conclusioni sullo stato mentale in cui Gega versa ora e in cui versava al momento del fatto.

L’omicidio, il cui movente è ancora in fase di ricostruzione, è stato l’epilogo di un’aggressione sferrata all’ora dell’aperitivo, sotto gli occhi di numerosi clienti che sedevano ai tavolini del bar. Un bar dove la vittima, nessun problema particolare con la giustizia, nota con il soprannome di Fonzie, passava sempre un’oretta all’uscita dal lavoro. Quel giorno quando Kola stava per andarsene, intorno alle 18, si è imbattuto in Gega, che al bar non avevano mai visto. Il connazionale era arrivato portando con sé da casa un coltello da cucina, utilizzato più volte ai danni della vittima. Kola ha provato inutilmente a scappare. Ferito gravemente, è morto il giorno seguente in ospedale. Il 52enne invece, che si era allontanato, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri nel giro di un’ora a Lonato, nell’abitazione dove risiedeva. Sul posto aveva lasciato non solo il cellulare, ma anche il coltello.

Beatrice Raspa