Ha aggredito la ex con una spranga, in cella per tentato omicidio

Si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio, lesioni e danneggiamento. Si tratta di un albanese di 48 anni, residente a Calusco d’Adda. Lunedì mattina aveva aggredito con una spranga la ex moglie nel parcheggio del supermercato Lidl, in via Marconi a Bergamo, prendendosela anche con un passante intervenuto in difesa della donna. Poi si è presentato alla caserma dei carabinieri per autodenunciarsi. L’episodio lunedì mattina prima delle 9, davanti al Lidl di via Marconi, proprio a Calusco d’Adda. Marito e moglie sono separati da un paio di mesi. La coppia ha anche due figli. A carico dell’uomo anche una denuncia per maltrattamenti. La donna, 47 anni, se l’è ritrovato davanti mentre stava entrando nel market per fare la spesa. Tra i due è nata una discussione che si è trasformata in una violenta aggressione: l’uomo che impugnava una spranga di ferro ha iniziato a colpire la ex alla testa, procurandole un trauma. Trasportata al Papa Giovanni XXIII, la donna è stata sottoposta a intervento chirurgico. Ne avrà per una trentina di giorni.