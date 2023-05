Guardia medica? Non d’estate Il servizio sanitario ridotto del 74%

di Michele Andreucci

Non è ancora arrivata, ma sul fronte sanitario l’estate nella Bergamasca si annuncia calda. Molto calda. È prevista infatti la sospensione di venti, su ventisette (il 74%), ambulatori di Continuità assistenziali, la vecchia guardia medica per intenderci. Per i vertici di Ats Bergamo si tratta di una situazione temporanea, in vista di una "riforma complessiva del servizio".

"Al momento, sono stati assegnati i turni di copertura delle sedi di Continuità assistenziale, per i mesi di giugno e luglio, in riferimento ai professionisti disponibili, privilegiando le sedi con maggiore afflusso di pazienti", fanno sapere dall’Agenzia di tutela della salute. La novità, però, ha già allarmato diversi sindaci e gli stessi medici che temono un carico maggiore di lavoro , "fino a 4-5 volte di pazienti in più, visto che di punti di Continuità assistenziale ne rimarranno davvero pochi".

Nello specifico, verrà dato l’addio all’ambulatorio di Vilminore di Scalve, a quello turistico-stagionale di Serina, Gromo e Selvino, ma anche a Gandino, Casazza, Lovere e Sarnico, e via proseguendo fino a 20 sedi.

Sono destinate a lasciare il loro carico di pazienti alle sole sette sedi che Ats terrà aperte sul territorio. L’elenco prevede che per il territorio dell’Asst Bergamo Est rimangano attive le sedi di Albino, Clusone, Grumello del Monte e Trescore Balneario, mentre per l’Asst Bergamo Ovest solamente quella di Dalmine; e due per l’Asst Papa Giovanni XXIII: Bergamo e S.Omobono Terme. Le difficoltà, secondo gli stessi medici, non mancheranno di certo e a farne le spese saranno i pazienti. Se, per esempio, si considera l’alta Valle Seriana, con le sedi di Gromo, Selvino, Gandino e Vilminore temporaneamente sospese, l’utenza sarà costretta verosimilmente a spostarsi tutta alla sede di Clusone, con tutti i problemi che una situazione del genere comporta. Per quanto riguarda i numeri, nel prospetto che riguarda il mese di giugno, alla voce organico, si parla di 18 medici per il territorio dell’Asst Bergamo Est, ovvero da Seriate al lago d’Iseo fino alla Valle di Scalve e alta Valle seriana; 9 per l’Asst Bergamo Ovest, cioè la Pianura; e 11 per l’Asst Papa Giovanni che da Bergamo copre le Valli Brembana e Imagna.