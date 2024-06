Gritti fuori dal podio per un soffio in Svezia

Comincia con un quarto posto l’avventura di Lorenzo Gritti (nella foto) in Coppa del mondo di sci d’erba. Il quasi trentanovenne bergamasco di Vertova (compirà gli anni proprio oggi) volevo farsi un bel regalo, ma ha concluso ai piedi del podio l’inedito sprint slalom maschile disputato alle porte di Norrkoeping, in Svezia. Questo format, inserito di recente dalla federazione internazionale, prevede la disputa per ciascun atleta di quattro mini manches, delle quali vengono tenuti buoni i due migliori tempi e scartati i due peggiori. Un modo per regalare più emozioni agli spettatori e indurre i protagonisti a prendere maggiori rischi, al fine di aumentare lo spettacolo. Alla fine delle quattro riprese, il tempo più basso (26’’70) è stato realizzato dal favorito della vigilia e detentore della sfera di cristallo Martin Bartak, che ha preceduto di appena 2’’ lo svizzero Mirco Hueppi, mentre il podio e’ stato completato dall’austriaco Hannes Angerer e 13’’.

Gritti, il giorno precedente secondo posto in un altro slalom che però assegnava solo punti Fis e non per il circuito piu’ importante, ha concentrato il meglio della giornata nella seconda e quarta manche, ma è rimasti fuori dai tre per 20’’ complessivi, rinviando l’appuntamento con il podio numero 26 della carriera alla prossima occasione. Immediatamente alle sue spalle Andrea Iori, speranza trentina che ormai sta diventando sempre piu realtà, mentre Nathan Seganti ha chiuso 10°. In campo femminile è stata l’Austria a firmare una doppietta con Emma Eberhardt a precedere la compagna di squadra Lara Teynor per 15’’: 29’’05 contro 29’’20. Terzo posto per la ceca Eliska Rejchrtova a 88’’, settima posizione per Lisa Anastasia Lucchese e ottava per Noemi Oettl.

Oggi si conclude il trittico nordico con il terzo slalom in tre giorni, che anche in questo assegnera’ solamente punti Fis e varà’ per il circuito giovanile Junior Cup. Il prossimo appuntamento di coppa è fissato dal 28 al 30 giugno in Repubblica Ceca, a Predklasteri, con due giganti e uno slalom; l’Italia sara protagonista in luglio con Cortina e ad agosto a Tambre, in provincia di Belluno.Silvio De Sanctis