Grassobbio, incidente tra due auto sulla statale Cremasca: un morto

Grassobbio (Bergamo) – E' di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla statale 591 bis ‘Cremasca"’ a Grassobbio, in provincia di Bergamo.

Per cause in corso di accertamento, poco prima del 5 del mattino due auto si sono scontrate e una persona è deceduta. La vittima è un uomo di 57 anni. L’altro automobilista, un 47enne, è stato portato all’ospedale di Seriate in condizioni non gravi.

La dinamica del tragico schianto è al vaglio della Polizia stradale.