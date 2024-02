Si è disputato in Val Palot (Bs) il primo dei due slalom femminili FIS validi per il Gran Premio Italia Giovani Dicoflor, il circuito dedicato alle atlete della categoria giovani non inserite nelle squadre nazionali. La gara è stata vinta dalla valdostana Tatum Bieler davanti a Flavia Diletta Giordano tesserata per le Orobie Ski Team. Nella categoria aspiranti si è imposta la valdostana Giorgia Collomb. Oggi il programma propone un altro slalom.

Silvio De Sanctis