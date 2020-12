Bergamo, 30 dicembre 2020 - Sta per finire un anno che la città di Bergamo e l'intera Lombardia non dimenticheranno facilmente. A trarre un bilancio del 2020, segnato dalla pandemia, è stato oggi il sindaco Giorgio Gori. Al centro delle parole del primo cittadino del Comune simbolo della prima ondata passato, presente ma soprattutto futuro. Gori ha infatti indicato le prioritò a cui l'amministrazione comunale lavorerà per garantire la ripresa. "L'impegno è di continuare sulla strada degli investimenti, dell'innovazione e della coesione - ha rimarcato Gori -. Ma al centro di tutto ci sono i vaccini, quindi il sostegno al lavoro e la lotta alla povertà. Per tutti è stato un anno difficile e doloroso, ma c'è bisogno di ritrovare fiducia". Sul vaccino la posizione di Gori è netta: "Con i vaccini vediamo la luce in fondo al tunnel. Farlo è un dovere civico e anche io lo farò appena sarà il mio turno".

