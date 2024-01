Goldaniga e lo svizzero Ballet: il Como si consola con il mercato

L’imprevista sconfitta in casa contro l’Ascoli ha dato sicuramente una scossa al mercato del Como. Ieri sono stati ufficialmente presentati due nuovi giocatori, Samuel Ballet ed Edoardo Goldaniga. Il primo ha 22 anni, giovane come vuole la nuova politica della società, arriva dal Winterthur, con un contratto di tre anni e mezzo. Un bel investimento per questo centrocampista esterno svizzero, che quest’anno, ha già segnato sette volte con tre assist in 17 presenze.

Il secondo è una vecchia conoscenza del calcio italiano, con 9 stagioni in serie A fra Palermo, Sassuolo, Frosinone, Genoa e Cagliari, il Como lo ha acquistato definitivamente dai sardi, con un contratto per tre stagioni. Il nuovo allenatore Roberts ha commentato le caratteristiche dei due nuovi arrivati: "Ballet è un vero talento, dotato di atletismo, potenza, dribbling fluido e grande intelligenza tattica offensiva. È versatile, può giocare a sinistra o a destra e porterà ampiezza e dinamismo alla squadra. L’esperienza di Goldaniga invece sarà fondamentale per il resto della stagione e oltre, portando una dimensione in più alle nostre opzioni difensive".

Il tecnico lariano torna anche sulla sconfitta con l’Ascoli: "Il cartellino rosso ha cambiato la partita, è stato molto pesante. Ho parlato con Odenthal, sono sicuro che non era un fallo intenzionale"

Nel frattempo il mercato del Como non è ancora cocluso: oggi dovrebbe essere la presentazione ufficiale di Gabriel Strefezza in arrivo dal Lecce, per 4 milioni, più bonus.

Enrico Levrini