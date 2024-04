Girone D Per il Fanfulla un punto prezioso in casa del Prato Bene il Sant’Angelo di Scarpa: "Siamo motivati"

Dopo che la gara al Marcello Melani con la Pistoiese, per le note vicissitudini societarie dei toscani, non si è disputata, il Sangiuliano City si prepara a due sfide in casa propria con altrettante lombarde inserite nel girone D della D. Questa domenica sarà la volta tra le mura amiche del Fanfulla per ospitare poi il Sant’Angelo: queste ultime due sono reduci da due pari. Il Fanfulla di mister Fabio Andolfo è sceso in campo domenica sempre in Toscana, raccogliendo un punto prezioso a Prato, un ottimo risultato in uno degli stadi storici come il Lungobisenzio, grazie al pareggio siglato dal centravanti Cocuzza, punta di diamante del club bianconero. Anche il Sant’Angelo di mister Vincenzo Scarpa ha ottenuto un pari a Fidenza contro il Borgo San Donnino, con il risultato raggiunto con la marcatura da parte di Mariani. "Abbiamo -commenta l’allenatore rossonero- fatto una buona partita, forse siamo stati un po’ superficiali, concedendo qualche occasione, però anche noi abbiamo tenuto palla e abbiamo creato le nostre opportunità. Era importante vincere questa partita, ma ancora più importante non perdere".

Questa domenica è in calendario la gara con il Pistoiese: "A livello calcistico dispiace quanto accaduto, noi cercheremo di lavorare anche se non giochiamo questa settimana per essere pronti le prossime due partite che sono importanti". L.D.F.