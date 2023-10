Giovani per i 730. La Cisl assume Il Caf Cisl di Bergamo offre a un centinaio di persone la possibilità di lavorare alla prossima stagione fiscale. Iscrizioni aperte al corso gratuito per diventare operatori dei Caf in tutta la Lombardia. Requisiti: laurea o diploma, conoscenza informatica, capacità dialettiche e disponibilità a spostarsi. Iscrizioni entro il 30 dicembre.