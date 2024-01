Giovane accoltellato. Due ragazzini minorenni finiscono nei guai

Prima la lite in piazza della Vittoria, poi la coltellata al ponte Coperto. I carabinieri hanno ricostruito quello che era successo nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, venuto alla luce per il soccorso di un 19enne di Belgioioso rimasto ferito da una coltellata al fianco sul Lungoticino. Era stata riferita una lite, dai contorni non chiariti dagli stessi coinvolti. Ma le indagini dei militari hanno identificato i presunti responsabili, due ragazzi ancora minorenni, di 16 e 17 anni, che sono stati denunciati alla Procura minorile di Milano, per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate in concorso. "I successivi accertamenti - spiega il comunicato stampa diramato ieri dai carabinieri - hanno permesso di acquisire sufficienti elementi per ritenere che i due minorenni sono responsabili, in concorso tra loro, delle lesioni patite dal ragazzo di Belgioioso". Dal ferimento vicino al ponte Coperto, dove il ferito da accoltellamento alla schiena, con conseguenze per fortuna non gravi, era stato soccorso dall’ambulanza circa mezz’ora dopo la mezzanotte, è poi emersa lite avvenuta circa un’ora prima in piazza della Vittoria, tra due gruppi di ragazzi e in particolare tra il 19enne e il 17enne, che erano stati separati dagli addetti alla sicurezza presenti in piazza. Un’ora dopo il secondo round, o forse la vendetta, con il 19enne colpito a coltellate sul Lungoticino.