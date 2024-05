Giada Paolella scomparsa a soli 8 anni. Indagata la nonna che era alla guida dell’auto

Da una parte c’è nonna Paola Migliorati, 60 anni, ricoverata agli Spedali Civili di Brescia in prognosi riservata, che da martedì sera si trova a dover lottare su due fronti. Quello fisico, per le ferite rimediate nell’incidente, e quello intimo, dell’animo, per la perdita della nipotina Giada Paolella, di 8 anni. E qui non c’è prognosi in grado di stabilire i tempi di guarigione da questo immenso dolore. La piccola Giada, di Castione della Presolana, morta sul colpo nella Seat Ibiza condotta proprio dalla nonna che tra Clusone e Rovetta si è scontrata con una Bmw 320 (con a bordo una coppia di Clusone, rimasti feriti in modo lieve). Stava riaccompagnando a casa i nipoti: oltre a Giada in auto c’era anche il fratellino Davide, 9 anni, operato al femore. Stavano tornando dopo una partita che Davide, che gioca a calcio nei pulcini del Rovetta, aveva disputato contro i pari età dell’Albinoleffe a Zanica. Secondo i primi riscontri raccolti dai carabinieri della Compagnia di Clusone, sarebbe stata proprio la Seat Ibiza a sbandare nella corsia opposta, provocando il terribile frontale con la Bmw. Il pm Raffaella Latorraca non ha disposto l’autopsia sul corpo della bimba dal momento che le cause della sua morte sono chiare. Però ha aperto un fascicolo per lesioni e omicidio colposi indagando la nonna, anche per consentirle di partecipare agli eventuali accertamenti che saranno disposti. È in attesa dell’esito degli esami tossicologici effettuati su entrambi gli automobilisti e di capire se sarà necessario sentire come testimone anche il fratellino per chiarire le cause dell’invasione di corsia.

F.D.