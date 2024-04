Futura, un debutto da dimenticare

Delusione Futura. Con una prova praticamente perfetta, infatti, Talmassons ha passeggiato ieri pomeriggio al PalaBorsani infliggendo un pesantissimo ko alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio nella gara 1 della finalissima dei playoff di serie A2, lo scontro al meglio delle tre partite che promuoverà nella massima seria la vincitrice e lascerà la perdente a leccarsi le ferite. Le pink panthers friulane di coach Leonardo Barbieri hanno letteralmente dominata la partita, contro ogni pronostico della vigilia, ed ora la Futura dovrà andare a vincere giovedì a Latisana (Udine) per poi giocarsi tutto nella bella, prevista eventualmente al PalaBorsani domenica 28 aprile.

Ieri non c’è stata proprio storia. La Futura ha steccato la prova, con tutte le giocatrici di Alessandro Beltrami che hanno faticato in attacco (solo il 27% offensivo con 12 errori) e non sono riusciti a controbattere il gioco, attento, di una Talmassons trascinato da una super Eze, palleggiatrice in gran spolvero e Mvp. Solo nel primo set c’è stata partita: Talmassons è sempre stata avanti e si è portata sul più 4, sul 18-14. La Futura ha avuto una reazione d’orgoglio e con Cvetnic salgono fino al -1 (23-22). Ma un punto conteso al video check e un primo tempo di Costantini hanno consegnato il set a Talmassons (25-23). Chi si attendeva a questo punto una Futura più agguerrita è rimasto deluso. Le friulane sono andate sul 21-14 e, dopo una rimonta delle ’’cocche’’ (21-20 con l’ace di Rebora), hanno poi chiuso sul 25-20. Nel terzo set, Talmassons è scappata via sul 19-13 e ha vinto il parziale per 25-17 e il match per 3-0, ammutolendo il pubblico del PalaBorsani.

F.D’E.