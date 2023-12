Furti, risse, vandalismi. I Comuni alzano la guardia: vigilanza privata in campo

Furti e vandalismi. Risse. Schiamazzi e comportamenti molesti. Sono i maggiori problemi che assillano molti Comuni della Bergamasca. Per questo diverse amministrazioni, per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini, hanno deciso di affidarsi ad un servizio di vigilanza privata per controllare il territorio. Soprattutto nelle ore notturne. È il caso di Terno d’Isola con il progetto "Terno sicura", che entrerà in vigore a gennaio, nella fascia che va dalle 19 alle 6. Spiega il sindaco Gianluca Sala: "Stiamo mettendo in campo i responsabili di quartiere, che avranno poi il compito di dirottare le segnalazioni ricevute dai cittadini all’Istituto di vigilanza privata". Nella zona, però, i primi ad affidarsi alla vigilanza privata sono stati i Comuni di Ponte San Pietro e Chignolo d’Isola, che alle guardie giurate hanno affidato anche l’incarico di chiudere i parchi. "Un servizio che funziona da deterrente - conferma il primo cittadino di Ponte, Matteo Macoli - presidio e tempestività nelle segnalazioni permettono d’intervenire prontamente". A Chignolo, però, stanno pensando ad un progetto ancora più grande. Come conferma il sindaco Ramon Crespolini: "L’obiettivo è quello di poter avere un’auto della vigilanza privata sul territorio comunale tutto il giorno, 365 giorni l’anno, che, in caso di bisogno, possa intervenire immediatamente". Il servizio di vigilanza privata notturna è attivo anche a Suisio, mentre a Mapello da aprile a novembre è operativo un servizio di vigilanza privata nei luoghi pubblici. L’iniziativa di affidarsi alla vigilanza privata, però, non attecchisce in tutta la Bergamasca. C’è chi preferisce affidarsi solo alla Polizia Locale. Come succede a Osio Sopra, Osio Sotto e Levate, le cui amministrazioni, per contrastare il fenomeno dei furti in casa, hanno predisposto una serie di pattugliamenti preserali nelle zone residenziali. Michele Andreucci