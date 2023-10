Furti in 10 farmacie a Bergamo: arrestati 3 su 5

Si dividevano i compiti. Le donne distraevano il personale e passavano la merce in modo veloce ai complici maschi. Tutto organizzato per mettere a segno i colpi. Così, secondo le indagini della Squadra Mobile della questura di via Noli, 2 donne e 3 uomini di nazionalità colombiana e venezuelana, hanno messo a segno furti in 10 farmacie per diverse migliaia di euro tra città e provincia. Sono stati arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare: carcere per tre di loro, ne mancano due all’appello. Tutto parte dallo scorso mese di luglio quando la polizia avvia un’attività investigativa per risalire ad alcuni soggetti di origine sudamericana che commettevano furti di prodotti cosmetici e farmaci da banco all’interno di alcune farmacie cittadine. Le indagini condotte per giungere alla loro identificazione - effettuate mediante visione delle immagini dei circuiti di videosorveglianza delle farmacie colpite e delle telecamere pubbliche, nonché con specifici servizi di appostamento e pedinamento - hanno permesso di ricostruire gli spostamenti degli autori dei furti e quindi di identificare 2 donne e 3 uomini di nazionalità colombiana e venezuelana, maggiorenni, tutti irregolari sul territorio, gravitanti tra le provincie di Bergamo, Milano e Roma. Su richiesta della procura, il gip ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. f.d.