Bergamo, salgono sui Frecciarossa di notte per dormire e rubano cibo e alcol: denunciati tre senzatetto

Bergamo, 29 giugno 2023 – Salivano sul Frecciarossa per dormire. E già che c'erano rubavano anche cibo e alcolici. Furti commessi da tre senzatetto individuati dalla Polfer. Uno è andato in carcere. Il mistero è cominciato fra marzo e aprile, quando una serie di furti era stata segnalata nella carrozza bar del Frecciarossa 1000 che si fermava in sosta ogni notte alla stazione ferroviaria di Bergamo.

Furti commessi di notte, perché il convoglio arrivava alle 23.40 per ripartire la mattina successiva alle 5.40. Tramite il sistema di videosorveglianza della stazione, gli agenti della Polizia ferroviaria di Bergamo hanno individuato alcuni senzatetto noti per frequentare la zona della stazione, che in più riprese, dopo aver aperto la porta del treno usando il rubinetto dell'aria compressa che si trova al di sotto, entravano nella carrozza per trovare riparo per la notte.

Nelle riprese si notava che al momento di andarsene avevano con sé sacchetti di grosse dimensioni, o avevano vistosi rigonfiamenti sotto gli abiti indossati. Si è così risaliti a tre di loro che sono stati denunciati. Uno di loro, un libico, W.M. di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale, già destinatario di provvedimento di espulsione a marzo del 2023, fra il 22 marzo e 18 giugno, ha commesso dodici reati fra furto, rapina e lesioni. Per questo è stata chiesta la reclusione in carcere, che è stata decisa ieri dal giudice per le indagini preliminari. Ora si trova in carcere.