Furti a raffica e lesioni. Ventenne finisce in carcere dopo una lunga scia di colpi

I carabinieri di Zingonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventenne, di origini nordafricane, residente a Verdello ritenuto responsabile di una sfilza di furti e tentati furti. I primi messi a segno il 7 aprile, il 13 maggio e il 1 giugno al Palasport di Ciserano. Il 9 aprile a Osio Sotto, con un complice, era stato inseguito, fermato, identificato e denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. È accusato poi di altri colpi a Verdello, ai danni di un’associazione sportiva di rugby, in un box di un’abitazione privata e in un’abitazione. Il 20enne è ritenuto responsabile di quattro furti compiuti tra agosto e settembre tra Osio Sotto, Osio Sopra, Urgnano, Verdellino e Cologno al Serio.