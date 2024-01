Furgone contromano urta un’automobile. Fermato il conducente

Prima invade la corsia di marcia sbagliata, urta un’auto che viaggia nel senso opposto e provoca un incidente che solo miracolosamente non ha avuto conseguenze gravi, e poi scappa. Protagonista, il conducente di un furgone, un artigiano di Prevalle. L’uomo ieri grazie alla collaborazione tra polizia e cittadini è stato identificato, rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga con lesioni, oltre al ritiro della patente. Lo scontro si è verificato sulla 237, all’ora di pranzo. Una Panda guidata da una signora che procedeva verso valle è stata centrata da un furgone in corsa verso l’opposta direzione, che le ha danneggiato specchietto e fiancata. La donna è rimasta ferita in modo lieve. Grazie all’esame dei lettori targhe e delle telecamere gli agenti della Locale della Valsabbia hanno individuato il mezzo del “pirata”.B.Ras.