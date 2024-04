Fuori strada con la Tesla che sfonda un ristorante. Tre in gravi condizioni

Sono state dichiarate fuori pericolo ma per molte ore i medici hanno temuto per le loro vita le tre persone che si trovavano a bordo di una Tesla protagonista di uno spettacolare incidente a Brescia, nella notte tra domenica e lunedì. La vettura è andata a schiantarsi contro la parete di un ristorante a Fornaci di Brescia, rischiando di provocare una tragedia. Fortunatamente i tre occupanti del veicolo si sono ripresi. Una volante della Polizia è arrivata sul luogo dell’incidente poco dopo l’accaduto. Gli agenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, mentre il personale del 118 ha provveduto a stabilizzare i feriti. Nel frattempo gli agenti hanno svolto i rilievi. La causa più probabile di questo incidente, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli, è stata la velocità eccessiva con cui l’auto ha affrontato la rotonda. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le persone coinvolte dall’auto gravemente danneggiata e per consegnarle alle cure del personale medico. Il muro del ristorante Maiolica è stato completamente sfondato, rendendo necessaria la chiusura delle due salette interne e la riduzione del numero di posti a sedere disponibili. Solo nelle prossime ore sarà possibile ottenere una stima accurata dei danni.