Bergamo, fugge all’alt dei carabinieri e cerca due volte di speronarli: raggiunto e arrestato

Bergamo – È terminata con un arresto nelle campagne bergamasche la fuga di un cittadino marocchino di 45 anni senza fissa dimora e pluripregiudicato, dopo che ha dato via ad un rocambolesco inseguimento per non essersi fermato all'alt dei carabinieri.

L'uomo è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di hashish e cocaina a fini di spaccio. L'uomo, considerato soggetto pericoloso, era attivamente ricercato poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel giugno 2023 dalla Procura della Repubblica di Bergamo. Doveva scontare una pena di 4 anni, 9 mesi e 22 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, commessi tra il 2007 e il 2021 nella provincia di Bergamo.

Il ricercato è stato individuato lungo la strada provinciale 470 dir, alla guida di una Volkswagen T-Roc, risultata intestata a una società di autonoleggio. I carabinieri, insospettiti, hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo. Tuttavia, il 45enne non ha rispettato l'alt, dando inizio a un inseguimento. Dopo alcuni minuti si è fermato, inducendo uno dei militari a scendere dall'auto di servizio. In quel momento, il conducente ha messo in atto una brusca retromarcia, rischiando di travolgere il carabiniere, e ha urtato violentemente il veicolo militare, riuscendo poi a ripartire e a proseguire la fuga.

L'inseguimento è continuato e il fuggitivo, dopo aver nuovamente arrestato la corsa, ha ancora una volta inserito la retromarcia, colpendo per la seconda volta l'auto dei militari. Ripartito a tutta velocità, si è diretto verso una strada sterrata, ma è stato costretto a fermarsi a causa del danneggiamento di uno pneumatico. A quel punto, l'uomo ha abbandonato l'auto e ha tentato di fuggire a piedi nei campi circostanti, ma è stato raggiunto e immobilizzato dai militari, che per contenerlo e ammanettarlo hanno utilizzato lo spray urticante in dotazione.

Perquisito, gli sono stati trovati 33 grammi di hashish, 46 grammi di cocaina suddivisi in 45 dosi pronte per la cessione, 6.385 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, e un coltello trovato sul parabrezza dell'auto. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, completate le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Bergamo. Nella mattinata odierna, il gip del Tribunale di Bergamo ha convalidato l'arresto ed ha disposto, nei confronti dell'uomo, la custodia cautelare in carcere.