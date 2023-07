Frana in Val Fondra, in 1.500 col fiato sospeso

ISOLA DI FONDRA (Bergamo)

La provinciale a Isola di Fondra si è trasformata in un fiume di fango e detriti lunedì sera a causa di una frana. A provocarla l’ennesimo nubifragio in Alta Valle Brembana. Un fronte temporalesco che ha attraversato tutta la Bergamasca con danni ingenti. Per il Comando provinciale dei vigili del fuoco 60 gli interventi fra mezzanotte e le 8 di ieri mattina. A Isola di Fondra sono state almeno 1.500 le persone isolate, da Isola di Fondra a Branzi, Valleve, Carona e Foppolo. "Stanno operando diversi mezzi oltre ai vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e agli operai della Provincia per mettere in sicurezza l’area", ha scritto su Facebook Jonathan Lobati, consigliere regionale. Alle 19 la strada è stata riaperta. I pompieri sono intervenuti per un crollo parziale di elementi strutturali a Treviglio, in via del Bosco. Dissesti a elementi costruttivi anche a Urgnano, in via Basella e in via del Paradiso. Danni per l’acqua in viale Francesco Cassani a Treviglio e Umberto Nobile, a Urgnano. Si aggiungono i danni e tetti scoperchiati. Come a Osio Sotto e a Spirano.