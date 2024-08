"Fondi Pnrr divisi in modo iniquo". La rivolta dei sindaci in Val Seriana

"I fondi del Pnrr sono distribuiti in modo iniquo". Arriva dalla Bergamasca, precisamente dalla Bassa Valle Seriana, la protesta di sei sindaci sull’esito del bando 2022 sulla rigenerazione urbana. I primi cittadini hanno scritto direttamente ai ministri per gli Affari europei Raffaele Fitto e al ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano, Gianframco Ravasio (Nembro), Sergio Parma (Ranica), Mario Morotti (Villa di Serio), Natalina Valoti (Pradalunga) e Mattia Merelli (Gazzaniga) nella loro lettera tornano sul bando delPiano nazionale di ripresa e resilienza che nel 2022 ha finanziato interventi di rigenerazione urbana per i Comuni sotto i 15mila abitanti.

I primi cittadini sottolineano che "per un bando finanziato con 300 milioni di euro sono pervenute richieste per oltre 5 miliardi, con un investimento in progettualità da parte degli enti locali, che non è certo proporzionata (e giustificata) rispetto a quanto stanziato. Sono stati finanziati 202 progetti su 5.268 presentati, al Sud il 100%".

I primi cittadini sottolineano che le domande presentate entro iol termine del 30 marzo 2022 erano solamente 476 e che il 91% dei Comuni che hanno ricevuto il finanziamento ha presentato istanza dopo il termine originario, proprio in virtù della proproga concessa. "I dati esposti - sottolineano i sindaci bergamaschi - mettono in evidenza non solo l’insufficienza del finanziamento originario e la sua iniqua distribuzione, ma anche quanto sia urgente e indifferibile finanziare questa misura così sentita dai Comuni italiani".

Da qui la richiesta del "rifinanziamento massiccio di questa misura che è notoriamente reattiva in termini di tempi di esecuzione, porta benefici in termini di vivibilità e spesso di miglioramento della qualità ambientale, soprattutto se volta al potenziamento della mobilità dolce". "La questione è molto sentita - sottolinea il sindaco di Alzano Lombardo, Camillo Bertocchi, tra i promotori di questa iniziativa -. Quasi tutti i Comuni hanno almeno un progetto pronto da far partire. Peccato che i soldi stanziati siano stati pochissimi e dirottati in modo iniquo".

M.A.