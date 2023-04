Fondali bassi e pontili alti Disagi per le navi

Slalom tra secche, fondali bassi e pontili troppo alti sul lago di Como. Grazie alla pioggia dei giorni scorsi, il livello del lago è leggermente salito di qualche centimetro, ma l’acqua bassa comincia a provocare qualche noia a chi il lago lo naviga per lavoro. "La situazione al momento è sotto controllo quasi ovunque – raccontano ad esempio i gestori del servizio turistico di Taxi boat di Varenna, la piccola Perla del Lario –. Dove ci sono pontili fissi alti tuttavia comincia ad essere un problema. Alcuni sono inaccessibili a causa del dislivello, come quello della Punta di Bellagio. Abbiamo difficoltà pure in alcuni porti e porticcioli".

A Villa Aura a Limonta di Oliveto Lario, location da favola per matrimoni e cerimonie, le spose che approdano o salpano devono compiere un bel balzo per salire e scendere dai motoscafi. "Per ora riusciamo a navigare, attraccare e salpare praticamente ovunque – aggiunge Ingrid Anghileri, che effettua servizio di Taxi boat da Malgrate –. Di certo siamo preoccupati, una siccità del genere non l’ho mai vista prima. Speriamo che la situazione migliori per l’inizio della stagione turistica, perché per noi questo è lavoro". "Monitoriamo costantemente la situazione e incrociamo le dita, perché non c’è altro che noi possiamo fare – aggiunge Roberto Turchetti della Navigazione del Lago di Como, il servizio pubblico di navigazione sul lago –. Attualmente tutte le corse e gli scali sono garantiti, per il futuro auguriamoci che dopo due anni termini l’emergenza per la siccità".

