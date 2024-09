Fiato ai Libri, via alle letture. Scommegna recita Morante

Promuovere i libri, la lettura e la frequentazione delle biblioteche. È l’obiettivo di Fiato ai Libri, l’unico festival in Italia di sole letture sceniche in programma fino al 31 ottobre con il coinvolgimento di 20 comuni appartenenti al Sistema bibliotecario Seriate Laghi e al Sistema integrato della Bassa pianura Bergamasca. La manifestazione, giunta alla 19ª edizione, prevede una ventina di appuntamenti, tre dedicati ai ragazzi, racchiusi in Fiato ai Libri Junior. Tra le iniziative programma c’è il Classico a puntate e la proposta di quest’anno è caduta su “La Storia“ di Elsa Morante, del quale ricorrono i 50 anni dalla pubblicazione. Il capolavoro della scrittrice romana sarà presentato in tre diverse serate, come una serie tv, dall’attrice Arianna Scommegna (nella foto).

Quanto agli autori rappresentati, la squadra dei Maestri della letteratura comprende: Iguana di Anna Maria Ortese; Oltre il confine di Cormac McCarthy; Tempi da raccontare di Nadine Gordimer; Cuore di tenebra di Joseph Conrad; Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi; L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera; Mattino e sera di John Fosse; La metamorfosi di Franz Kafka; il Prete bello di Goffredo Parise.

Spiega Giorgio Personelli, direttore artistico del festival: "Siamo una manifestazione riconoscibile, a Bergamo ormai si dice “Uno spettacolo simile a Fiato ai Libri“ se si parla di letture".

Michele Andreucci