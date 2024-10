Festival di musica barocca sull’asse Bergamo-Brescia

L’asse Brescia-Bergamo si rinnova. Dopo l’esperienza condivisa legata agli eventi nell’ambito di “Capitale Italiana della Cultura 2023“, il Festival internazionale di musica antica “Le Settimane Barocche di Brescia” rilancia la sfida proseguendo nel doppio impegno con un programma ricco di proposte: 13 concerti in 6 settimane per raccontare la musica del Seicento e del Settecento con grandi interpreti e proposte originali. Domani, alle 20, in Sala Piatti, nel cuore di Città Alta, è in programma il primo appuntamento bergamasco (“I Virtuosi Italiani“ - Lucie Horsch, flauti dolci) della veniduesima edizione della rassegna che si concluderà il 28 novembre.

Il Festival promosso dall’associazione omonima presieduta da Emanuele Beschi è affidato alla nuova direzione artistica di Alberto Martini, maestro concertatore, primo violino, direttore e solista di fama, direttore dei Virtuosi Italiani e direttore artistico del Teatro Ristori di Verona. "La musica Barocca per me è il genere d’arte più moderno, ricco di energia positiva e stimolante che ci possa essere. Ha la medesima forza della musica pop, azzardo, anche probabilmente un impeto maggiore nell’affrontare contenuti profondi" dichiara Martini, cancellando ogni pregiudizio legato a un suono vecchio e superato. Secondo una formula ormai consolidata, il Festival intreccia format originali e differenti linguaggi artistici per raccontare il repertorio barocco da prospettive inedite, rivolgendosi a un pubblico più ampio dei soli appassionati di musica antica. I biglietti dei concerti sono acquistabili online dal sito vivaticket.it e dal sito settimanebarocche.com . È possibile acquistare i biglietti anche direttamente sul luogo dell’evento (intero 15 euro, ridotto under 30 e over 65 10 euro).