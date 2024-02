FeralpiSalò, serve una nuova impresa . Contro il Palermo di Corini asticella altissima

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò è decisa a continuare la risalita che dall’ultimo posto solitario l’ha condotta sulla soglia della zona playout. Una rincorsa che la squadra di mister Zaffaroni è intenzionata a continuare oggi (fischio d’inizio alle 14 allo Stadio Garilli di Piacenza) anche contro un avversario dalle grande ambizioni come il Palermo allenato dal bagnolese Corini. I rosanero, che si sono ulteriormente rafforzati nel mercato invernale, sono reduci dal bel successo sul Bari e cercano punti per salire il più in alto possibile. Un intento che non cancella gli obiettivi della formazione verdeblù, che, nell’occasione, oltre agli infortunati Carraro, Giudici e Voltan, dovrà rinunciare agli squalificati Fiordilino (che sarebbe stato ex di turno) e Butic. Un incontro che si preannuncia ancora una volta molto impegnativo per la formazione di Zaffaroni. FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Hergheligiu (Zennaro), Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia. Luca Marinoni