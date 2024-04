Federica Brignone, la campionessa di sci in azione con i volontari di Plastic Free Onlus a Clusone

Bergamo, 15 aprile 2024 – Non c’è solo lo sci per Federica Brignone.

La campionessa italiana entrerà in azione accanto ai volontari di Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, per sensibilizzare sull'inquinamento da plastica che rappresenta un pericolo per la natura e la nostra salute.

Feerica Brignone a Clusone per la Giornata della Terra

E in che modo lo farà? Ripulendo la montagna. L’appuntamento – in vista della Giornata della Terra indetta dalle Nazioni unite sul tema 'Planet vs Plastic' – avrà luogo sabato 20 aprile, a Clusone, Comune bergamasco nel cuore della Val Seriana e l'obiettivo sarà rimuovere plastica e rifiuti nelle aree che costeggiano il torrente Lirù e la pineta comunale.

La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazione sul sito plasticfreeonlus.it/eventi.

