Faceva giocare i clienti con il suo codice fiscale: sala slot chiusa

Chiusa una sala slot in città dopo una violenta lite con armi da taglio tra i titolari di una sala gioco all’inizio di dicembre, al termine della quale il cliente ha riportato una ferita da arma da taglio. L’intervento immediato degli agenti della Polizia di Stato, l’ultimo di una serie nello stesso locale, ha spinto il questore di Bergamo, Andrea Valentino, a firmare il provvedimento di sospensione della licenza per 5 giorni. Anche a Cavernago i carabinieri della stazione di Calcinate hanno notificato al gestore di una sala slot un’ordinanza di chiusura dell’attività per cinque giorni.

Il provvedimento è stato emesso in seguito a una segnalazione fatta dai militari che hanno riscontrato gravi irregolarità durante i controlli effettuati nei mesi scorsi. In particolare è stata accertata la presenza di minorenni intenti a giocare alle slot machine, in violazione delle normative vigenti.

Inoltre, è emerso che il titolare avrebbe utilizzato la propria tessera fiscale per consentire l’accesso al gioco a clienti sprovvisti di documenti.