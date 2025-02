Esondazione del Morla. Arrivano i fondi

Un intervento concreto per dare supporto a cittadini e imprese che hanno patito i danni dell’alluvione del 9 settembre, che a Bergamo provocò l’esondazione del Morla e del Tremana. Il consiglio d’amministrazione della Fondazione della Comunità Bergamasca ha deliberato i contributi legati al bando "Spese di prima necessità", promosso all’interno del Fondo di solidarietà per il maltempo che cinque mesi fa ha colpito pesantemente Bergamo e la sua provincia: via libera a 159 domande (su 182 richieste), per un totale di oltre 580mila euro. I 159 contributi approvati riguardano nel dettaglio 109 condomini, 35 privati e 15 imprese. Dal mese di febbraio scatterà la liquidazione dei contributi. La Fondazione della Comunità Bergamasca "provvederà ad erogare i contributi destinati a persone fisiche e soggetti senza scopo di lucro", mentre il Comune di Bergamo "erogherà il contributo alle imprese profit a seguito dell’approvazione del bilancio 2025".

"La Fondazione – spiega il presidente Osvaldo Ranica – ha garantito un supporto attivo sia nella fase di avvio del Fondo, dando concretezza al progetto di raccolta fondi voluto dal Comune, sia nella validazione delle domande al bando". Per la sindaca Elena Carnevali "è un momento importante per la nostra città. Finalmente possiamo dare un aiuto concreto, a fondo perduto, ai cittadini e alle attività economiche che hanno dovuto affrontare spese essenziali per ripulire case e negozi, per ripristinare la fornitura di energia elettrica. È un gesto tangibile di solidarietà e responsabilità collettiva. Il Fondo ha visto un importante gioco di squadra. Ringrazio tutti coloro che hanno risposto con generosità alla chiamata del Fondo e la Fondazione della Comunità Bergamasca che ha reso possibile la raccolta fondi".

Michele Andreucci