Esibizionista fugge dai domiciliari

Si è mostrato così com’è fatto: nudo. Ha sollevato la tapparella della portafinestra dell’appartamento, al piano terra, poi si è mostrato ai bambini che frequentano la materna e la primaria e che a quell’ora stavano entrando a scuola. È successo mercoledì in pieno giorno. E non era la prima volta che un 43 anni di Viadanica, con precedenti, taglialegna attualmente disoccupato, faceva una cosa del genere. Alcune mamme avevano sporto denuncia perché l’uomo si era denudato davanti ai bambini usando sempre la portafinestra dell’abitazione della ex, situato al piano terra di un complesso poco distante dall’ingresso della scuola. Mercoledì i carabinieri della stazione di Sarnico, dopo le denunce, si sono appostati e lo hanno colto in flagrante. E per questo lo hanno arrestato per atti osceni in luogo pubblico e inoltre per aver violato la misura del divieto di avvicinamento alla sua fidanzata a causa di un procedimento per maltrattamenti. Procedimento, come ha sottolineato il difensore, passato in giudicato. Tornando al processo per atti osceni, alla direttissima l’imputato non era presente: accompagnato a casa del padre a Viadanica agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza, non si è fatto trovare dai carabinieri che dovevano portarlo in tribunale. Verrà giudicato anche per l’evasione. F.D.