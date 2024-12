Escursionista di Trescore Balneario precipita e muore nella zona del pizzo dei Tre Confini

Bergamo, 4 dicembre 2024 - Ancora un morto in Lombardia. La vittima è un escursionista di 59 anni di Trescore Balneario (Bergamo) caduto in un dirupo per circa 20 metri.

La tragedia è avvenuta questa mattina mentre l’uomo era impegnato in un'escursione con due amici nella zona del pizzo dei Tre Confini, in località Lizzola, a Valbondione (Bergamo).

L'allarme è scattato poco prima delle 10, a chiedere aiuto proprio i due escursionisti che erano con lui. Il cinquantanovenne è stato raggiunto dal personale del Soccorso alpino e dall'équipe dell'elisoccorso partito da Sondrio, ma per lui non c'è stato nulla da fare: la caduta accidentale si è rivelata fatale.

La salma è stata già riconsegnata ai familiari con nullaosta della magistratura di Bergamo alla sepoltura