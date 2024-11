Alpinista esperto perde la vita

Un morto bresciano in montagna in provincia di Trento, in Val Breguzzo. Si tratta di Angelo Goffi (nella foto), 71 anni, di Gavardo. Goffi era un escursionista e un alpinista esperto e allenato, per diverso tempo era stato il presidente del Cai di Gavardo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, stava percorrendo un crinale nella zona montana sopra Bondo, diretto verso la malga d’Arno. Sarebbe scivolato sull’erba umida. È precipitato per diversi metri, andando a sbattere la testa contro una roccia. Il recupero è spettato all’eliambulanza del 118 e del Soccorso Alpino del Trentino. Mi.Pr.