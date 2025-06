Era nascosto nell’armadio della camera. Arrestato latitante ricercato da un anno

Dopo oltre un anno di ricerche, si è conclusa lunedì all’alba l’operazione che ha portato all’arresto di un marocchino di 32 anni, senza fissa dimora, con numerosi precedenti penali, latitante dall’aprile dell’anno scorso. I carabinieri lo hanno trovato nascosto in un armadio in camera da letto. A rintracciare il latitante sono stati i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bergamo: l’uomo era in un appartamento di Azzano San Paolo, dove si nascondeva, ospite della sua compagna.

Il provvedimento a suo carico – un ordine di esecuzione per pene concorrenti, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso il tribunale di Brescia, l’8 aprile del 2024 – riguarda due rapine commesse nella provincia di Bergamo nel 2013 e nel 2016. La condanna complessiva dell’uomo ammonta a tre anni, nove mesi e venti giorni di reclusione. Al momento dell’intervento dei carabinieri, la donna ha cercato di depistare i militari, sostenendo che in casa sua non vi fosse nessun altro, a parte lei. Solamente grazie a una perquisizione approfondita, i carabinieri hanno scoperto l’uomo, nascosto all’interno di un armadio nella camera da letto.

La localizzazione del latitante è stata possibile anche grazie ad alune informazioni raccolte di recente, nell’ambito di altri procedimenti nei quali l’uomo era stato denunciato. Queste segnalazioni hanno indirizzato gli investigatori verso l’abitazione in cui il trentaduenne si nascondeva. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bergamo, dove sconterà la pena.

Francesco Donadoni