Emergenza organici . Botta e risposta col Ministero

Sconcerto, delusione, rabbia. È quanto ha provato il mondo dell’avvocatura bergamasca dopo aver letto la risposta arrivata dal ministero della giustizia alla lettera unitaria, inviata prima di Natale e sottoscritta anche da Tribunale e Procura, per far presente le forti criticità degli uffici giudiziari bergamaschi. La risposta ministeriale è stata una semplice ricapitolazione dei concorsi banditi a livello nazionale, di cui potrebbe beneficiare - ma con numeri non definiti -anche Bergamo.

"L’avvocatura bergamasca - si legge in un documento - ritiene assolutamente insoddisfacente la risposta formale ed evasiva del ministero e non può che esprimere sconcerto di fronte a tale noncuranza, ricordando che a venire gravemente danneggiato è il diritto alla giustizia di tutti i cittadini bergamaschi. le associazioni valuteranno ogni opportuna iniziativa perchè le gravi carenze denunciate vengano prese nella doverosa considerazione e perchè si intraprendano azioni concrete".

La carenza di personale è ormai una piaga storica per gli uffici giudiziari bergamaschi. I pubblici ministeri devono condividere i segretari e il combinato disposto tra la mancanza di personale amministrativo e le incombenze dovute alle nuove norme ha creato situazioni paradossale. Ad esempio, per i procedimenti relativi alla violenza di genere, che prevedono procedure rapide, causa carenza personale sono gli stessi sostituti procuratori a inserire i dati.

M.A.