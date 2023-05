Bergamasca in vacanza muore a Barcellona venti giorni dopo un incidente d’auto

Bergamo – Erano in vacanza a Barcellona, arrivati qualche settimana fa per qualche giorno di riposo. Ma per Elisabetta Traversi di 80 anni e il marito Mario Asperti, di Bergamo, il destino aveva in serbo un finale crudele: una ventina di giorni fa, mentre erano in auto, sono stati coinvolti in un grave incidente stradale. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in Spagna, ma era la donna ad aver subito le ferite più gravi, tra cui una lesione alla colonna vertebrale.

In ospedale a Barcellona era stata anche sottoposta a un intervento chirurgico per rimediare alla ferita e, in effetti, il quadro clinico era parso migliorare. Purtroppo però nelle ultime ore un improvviso aggravamento ha portato l’80enne alla morte. Il marito, pure ferito ma meno gravemente, è ora fuori pericolo e si trova in Spagna.