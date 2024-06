Elisa Valensin prova i 400 ed è subito record. È la migliore U18 in Europa e la terza al mondo

Il nome che ormai da mesi è sui taccuini degli appassionati di atletica è quello di Elisa Valensin. Classe 2007, nata a Segrate, ma tesserata con l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, continua a collezionare primati italiani. Al Meeting internazionale Città di Nembro, ha realizzato il primato italiano, under 20, dei 400 metri, alla prima gara in carriera su questa distanza. La lombarda ha fermato il cronometro sul tempo di 52.50. Con questo crono la Valensin supera il 52.82 di Elisabetta Vandi del 2019 e, considerando la categoria (U18), fa meglio del 53.81 di Valentina Vaccari che fino a questo momento rappresentava la Migliore Prestazione Italiana Allieve. Si tratta del suo terzo primato italiano under 20, under 18, dopo i record sui 200 metri indoor e outdoor. Al chiuso, a Padova ha infatti superato due primati nazionali e, a maggio, è riuscita a correre, sempre sulla stessa distanza, ma all’aperto, con il tempo di 23.15, demolendo i precedenti crono, di allieve e junior appartenenti a Dalia Kaddari. Giuliana Lorenzo