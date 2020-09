Bergamo, 22 settembre 2020 - E' il giorno dei verdetti per le elezioni comunali del 2020. Infatti altre che per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, si è votato anche per il rinnovo di sindaci e Consiglio comunale nei comuni di Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Sorisole e Valleve. In nessun caso è previsto il ballottaggio, trattandosi di comuni con meno di 15mila abitanti.

I risultati Comune per Comune

Almè

Ad Almè, commissariato dopo che il sindaco della Lega Massimo Bandera era rimasto in minoranza, sarà una tornata elettorale molto accesa. Ci riprova infatti l'ex primo cittadino Bandera, con il sostegno di Lega e delle liste Costruiamo il futuro Almè e Vivere Almè. La sfidante è Rosa Gelsomino, sostenuta dalla lista civica Almè 24011. Affluenza definita al 69,3%.

Borgo di terzo

A Borgo di Terzo corrono per la fascia da sindaco Mauro Fadini, appoggiato dalla lista Nuova Proposta e l'uscente Stefano Vavassori con Cittadini per Borgo di Terzo. Affluenza definita al 64,34%.

Cene

Cene va al voto senza dimenticare lo storico sindaco Giorgio Valoti, morto durante l’epidemia di Coronavirus. A sfidarsi saranno Anna Gusmini appoggiata dalla lista Insieme per Cene ed Edilio Moreni, sostenuto dalla Lega. Affluenza definita al 68,89%.

Cividate al Piano

A Cividate al Piano​ ci riprova il primo cittadino uscente Giovanni Battista Forlani, sostenuto da Comunità democratica Cividate. A sfidarlo è Francesco Gatti, che può contare sul sostegno di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e "Cambiamo". Affluenza definita al 75,97%

Clusone

A Clusone corsa a due tra Antonella Luzzana, sostenuta da Centrodestra per Clusone Antonella Luzzana sindaco e Massimo Morstabilini appoggiato dalla lista Clusone al Massimo. Affluenza definita al 66,96%.

Colere

Colere, commissariato per assenza di candidati l’anno scorso, ci riprova con un solo aspirante sindaco: Gabriele Bettineschi sostenuto dalla lista Avanti per Colere. Domenica 21 settembre, quorum raggiunto. Alla fine si è recato a votare il 63% degli aventi diritto.

Fuipiano

Fuipiano​ è il comune più piccolo di questa tornata (appena 221 abitanti). Qui la sfida è tra Luigi Elena, sostenuto dalla lista Uniti Possiamo, e Valentina Zuccala che corre con la lista Per Fuipiano. Affluenza definita al 63,52%..

Gazzaniga

A Gazzaniga​ la sfida è tutta interna al centrodestra. L'uscente Mattia Merelli, sostenuto da Lega e Forza Italia, è a caccia della riconferma. A sfidarlo Filiberto Rosa che corre con Fratelli d'Italia e Gazzaniga si Rinnova. Affluenza definita al 61,15%.

Mezzoldo

A Mezzoldo, orfano del primo cittadino Raimondo Balicco, morto per Covid la primavera scorsa, il candidato unico è Stefania Siviero, con la lista civica Stella Alpina. Domenica 21 settembre, quorum raggiunto. Alla fine si è recato a votare il 74% degli aventi diritto.

Oneta

Oneta, commissariato dopo le elezioni senza candidati dell’anno scorso, cala il poker. In corsa ci sono: Alex Airoldi con Impegno popolare per l'Italia, Angelo Dallagrassa con Uniti per Oneta, Marco Folini con Impegno civico e Luca Oriani con L'altra Italia. Un numero di candidati che ha portato l'affluenza alle urne al 67,5% contro il 65,7% della precedente tornata.

Parzanica

​A Parzanica, commissariato dal settembre 2019 dopo le dimissioni del sindaco 5Stelle Antonio Ferrari, si sfidano Battista Cristinelli sostenuto da Parzanica Futura e Corrado Danesi che corre con Forza popolare per ParzanicaParzanica. Affluenza definita al 63,95%.

Sorisole

Sorisole, il comune più popoloso di questa tornata elettorale (oltre 9mila abitanti), cala il tris di candidati. In corsa ci sono il sindaco uscente Stefano Vivi, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e dalla lista Un Paese migliore, dovrà vedersela con gli sfidanti Massino Baggi, che corre con la lista Impegno comune Baggi sindaco e con Stefano Stecchetti sostenuto dalla lista Sorisole insieme. Affluenza definita al 67,31%.

Valleve

Valleve ci riprova dopo l’esperienza del commissario, dovuta alle elezioni a vuoto dell’anno scorso. Gianfranco Lazzarini, unico candidato, dovrà vedersela col quorum. A sostenerlo ci sarà la lista Uniti per Valleve. Domenica 21 settembre, quorum raggiunto. Affluenza definita al 70,49%.