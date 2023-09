Elettricisti e sanitari sono i più ambiti

Tecnico informatico, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Ceto. Centro per l’impiego di Breno: codice 37960. Elettricista, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Gianico. Centro per l’impiego di Darfo: codice 37834. Impiegato amministrativo, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Monno. Centro per l’impiego di Edolo: codice 37924. AsaOss, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Villa Carcina. Centro per l’impiego di Sarezzo: codice 37414. Mulettista con patentino, 2 posti. Contratto: tempo determinato su tre turni. Sede di lavoro: Carpenedolo. Centro per l’impiego di Desenzano del Garda: codice 37899. Cuoco, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Orzinuovi: 37927. Manovale edile, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Cortefranca Erbusco. Centro per l’impiego di Iseo: codice 37614.