Ecco tutti i nomi dei consiglieri eletti in Comune

Marco Scaramellini si gode la vittoria ma sta già pensando al gran lavoro che attende lui e la sua squadra nei prossimi 5 anni. Sebbene lo spoglio totale delle schede sia incredibilmente finito ben oltre la mezzanotte e mezza,Scaramellini ha compreso presto di aver ottenuto un numero di consensi per incominciare il suo 2° mandato senza dover attendere il ballottaggio. Scaramellini, sostenuto da 6 liste del centrodestra, ha vinto con il 57.86% davanti a Simone Del Curto, appoggiato da 5 liste del centrosinistra, che si è fermato al 39.22%. Il terzo candidato, Luca Zambon, al 2.92% fallendo per poco l’ingresso in Consiglio comunale (avrebbe dovuto ottenere almeno il 3%). Nel dettaglio la "lista del Sindaco", quella di Sondrio Viva, ha ottenuto il 21.64% dei voti portando in Consiglio 8 persone: Francesca Canovi (202 voti), Patrizia Benini (125), Marcella Fratta (123), Michele Diasio (118), Carlo Mazza (118), Demetrio Viglianisi (114), Giulia Biglioli (97), Sergio Zoia (74). Le liste di Fratelli d’Italia (10.08%), Lega (9.85%) e Popolari Retici (8.12%) ne portano in consiglio 3. Fratelli d’Italia sarà presente con Simone Del Marco (173), Francesco Romualdi (79) e Corrado Pini (63), la Lega con Maurizio Piasini (123), Barbara Dell’Erba (100) e Lorena Rossatti (92) e i Popolari Retici con Ivan Munarini (115), Beatrice Maria Bianchini (112) e Antonio Grimaldi (104). Sondrio Liberale (6.39%) sarà in Consiglio con Andrea Massera (88) e Francesco Venzi (75) e Forza Italia (2.89%) con Dario Ruttico (54). Se alla maggioranza andranno 20 seggi (più il sindaco), alla minoranza ne vanno 11. Entrano 5 esponenti della lista del PD (14.26%) e precisamente Michele Iannotti (205), Roberta Songini (155), Pierluigi Morelli (117), Michele Bernardi (43) e Lisa Tam (34). Sondrio Democratica (9.61%) ne manda in Consiglio 3, Francesco Bettinelli (146), Donatella Di Zinno (97) e Alessandro Spolini (86), Futuro Insieme (85) ne manda 2, Simone Del Curto e Rita Dioli (93) e X Sinistra per Sondrio (4.23%) va in Consiglio con Alberto Maspero (100). Nessun seggio per Sondrio 2020 (2.20%). F.D’E.